Varias noticias sobre Arte alrededor del mundo 2

Esta semana en las noticias de arte: El famoso museo de Met, quiere cobrar admisión a visitantes fuera del estado, un nuevo mural de Banksy, el Museo de la Plaza Tiananmen reabrirá, y Pepe la rana descansa en paz.

Un nuevo mural de Banksy en Dover (via: banksy.co.uk)

Esta es una colección semanal de noticias, desarrollos y emociones en el mundo del arte.

noticias sobre Arte

El Metropolitan Museum of Art presentó una propuesta formal a la Ciudad de Nueva York para cobrar admisión a visitantes fuera del estado.

El artista disidente ruso Piotr Pavlensky y su socio, Oksana Shalygina, recibieron asilo político en Francia. La pareja huyó de Rusia después de que una actriz los acusó de agresión sexual, un cargo que dicen esta políticamente motivado.

Un nuevo mural a gran escala de Banksy apareció durante la noche en Dover. El trabajo representa a un minero que raspa una de las estrellas de la bandera de la UE. El trabajo fue vandalizado 24 horas después de su primera aparición.

El Museo del 4 de junio, el único museo dedicado a las protestas de 1989 en la Plaza de Tiananmen, volverá a abrirse en un espacio temporal. La institución se vio obligada a cerrar el año pasado tras enfrentar una demanda relacionada con los permisos de construcción. Albert Ho, el presidente de la Alianza de Hong Kong, que dirige el museo, dijo que creía que la demanda estaba motivada políticamente.

El Museo de Arte de Portland recaudó $27 millones para un proyecto de expansión sin obtener permiso legal para la construcción necesaria. “Es un gran error en el juicio”, dijo el consultor de planificación Peter Finley Fry en la Semana de Willamette. “El control del sitio es el primer paso crítico más importante. Si vas a gastar millones, debes controlar la propiedad legalmente antes de empezar.”

Un informe de Cartooning for Peace condenó a 10 países – entre ellos Rusia, Turquía e India – por amenazar, censurar y encarcelar a los caricaturistas.

El artista Matt Furie, el creador de Pepe the Frog, mató simbólicamente al personaje después de reconocer que había sido cooptado por el llamado “alt-right”. En septiembre de 2016, la campaña de Clinton tomó el paso sin precedentes de publicar una explicación sobre el uso del personaje como un meme racista por grupos de supremacía blanca.

La muerte de Pepe la rana (via mattfurie.tumblr.com)

El artista Victor Ehikhamenor acusó a Damien Hirst de apropiarse de la historia nigeriana al no proporcionar contexto para una nueva obra inspirada directamente en la “Ife Head”, una escultura nigeriana de siglos de antigüedad descubierta en 1938.

En un comunicado, la oficina de Hirst dijo que El “Ife Head” fue mencionado en un texto acompañante y que su última serie “celebra obras de arte originales e importantes del pasado”.

El Museo de Arte de Delaware colocó imágenes de más de 500 artículos de su colección en línea. Destacan las fotografías de John Sloan en su estudio y las cartas del pintor de la fraternidad prerrafaelita Dante Gabriel Rossetti.

Sotheby’s lanzó un premio anual de 250.000 dólares para financiar “exposiciones innovadoras y de iniciativas curatoriales” en los museos.

El jurado inaugural incluye a Sir Nicholas Serota, a Connie Butler, a Okwui Enwezor, ya Donna de Salvo. El premio está destinado a contrarrestar la prevalencia de retrospectivas de un solo artista y espectáculos de gran éxito.

El Louvre Abu Dhabi se proyecta para abrir en noviembre, según un informe de The Art Newspaper.

El artista y cineasta ganador de un Oscar, Steve McQueen, dirigirá un documental autorizado de larga duración sobre el rapero Tupac Shakur, según Deadline.

Roger Waters expresó su aprobación de la propuesta de New World Design Ltd para oscurecer la fachada de la Torre Trump de Chicago con una fila de cerdos dorados. El proyecto de una sola vez de arte se inspira directamente en el álbum de Pink Floyd 1977 Animals.

Actas

Bruce Nauman, Walks In Walks Out (2015), video todavía (© Bruce Nauman / Artists Right Society [ARS])

La Colección Pinault y el Museo de Arte de Filadelfia adquirieron conjuntamente dos obras de video recientes de Bruce Nauman, “Contrapposto Studies, I a VII” (2015-16) y “Walks In Walks Out” (2015).

El magnate inmobiliario y coleccionista de arte Bob Rennie donó más de 197 obras de arte a la Galería Nacional de Canadá.

El regalo, que se dice que vale más de CAD 12 millones, incluye obras de Rodney Graham, Brian Jungen, Ian Wallace, Geoffrey Farmer y Doris Salcedo.

Los museos de arte de Harvard adquirieron 443 fotografías a prueba de impresora de Gary Schneider y John Erdman.

El Tate adquirió William Stott de Oldham “Le Passeur (El transbordador)” (1881) por £ 1,5 millones.

Vista de la instalación de William Stott de Oldham “Le Passeur” (1881), Tate Britain, comprado con fondos provistos por el Heritage Lottery Fund, el Art Fund (con una contribución de la Fundación Wolfson) y la Hintze Family Charitable Foundation 2016 (Fotografía de Tate ©)

Transiciones

Galardones

William Kentridge, “Triumph and Laments” (2016), Roma, Italia (foto cortesía de Alice Marinelli).

William Kentridge recibió el Premio Princesa de Asturias de las Artes de 2017.

Richard Mosse fue galardonado con el Premio Pictet de 2017.

La Carl y Marilynn Thoma Art Foundation otorgó un total de $ 60,000 a Ed Halter y Rudolf Frieling por su escritura y beca en el campo de las artes digitales.

El Proyecto Shandaken otorgó 19 artistas con residencias en el Storm King Art Center.

Obituarios

Michael Zwack, “Untitled (Soldiers)” (1976), hormigón y plástico, 2 13/16 x 2 1/16 x 2 1/16 pulgadas.