La artista turca Ekin Onat utiliza al Arte como su Arma

El proyecto de Ekin Onat para la Bienal de Venecia expone de manera sensacional la brutalidad policial y la revuelta política en Turquía. Mientras el país se prepara para un referéndum histórico, Onat explica por qué se enfrenta al exilio.

La artista turca Ekin Onat explica que: “Es el temor de perder mi país y en lo que se convertirá lo que me asusta”.

La historia de Ekin Onat comenzó como una manifestación pacífica para salvar al Parque Gezi, en el centro de Estambul, un tranquilo sábado en la mañana.

“¡Un árbol! ¡Espacio verde!” Nada más radical que el medio ambiente, dice ella, caminando por la vegetación atada a los bloques de hormigón de la Plaza Taksim. Demostraciones pacíficas contra planes del gobierno para arrasar el parque para construir un centro comercial en espiral; La revuelta de masas condujo a una brutal violencia policial que dejó al menos cuatro muertos y más de 8.000 heridos. El impulso de salvar el parque Gezi en un barrió en Turquía – cambió la vida de Onat para siempre.

“Todo cambió”, dice dramáticamente. “Mi vida pasó de ‘yo’ y ‘yo’ a ‘nosotros’. Ahora, pienso en nosotros como un colectivo, como un pueblo e historia unidos. “Onat, de 41 años, es una bailarína de ballet clásico, convertida en artista por una historia con un clima político pesado. Una corriente feminista atraviesa sus piezas más provocativas – instalaciones multimedia basadas en el abuso sexual, la violación, las novias infantiles, las mujeres tratadas como ciudadanos de segunda clase – pero su próximo proyecto está programado para ser su más contundente. Onat está creando una obra contra el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

En el transcurso de seis meses, ha recogido en secreto un registro policial interno de 330 páginas que detallan más de 2.000 casos de violencia sancionada por el Estado contra ciudadanos turcos durante los últimos 11 meses; Ella estará exponiendo cada detalle en una obra de teatro en la Bienal de Venecia de este año. Los detalles se mantienen deliberadamente en una base de la necesidad-por-saber para evitar la amenaza muy real y detenerla antes de ser efectuada, pero el acaparamiento principal de Onat hará parte de la objeción – el pabellón de la humanidad creado por ella y el artista Michal Cole que Transformará una villa veneciana “para dar un hogar artístico a los derechos de las mujeres y a la libertad de expresión”.

“En mayo, cuando todos los ojos están clavados durante una semana en la mayor reunión de arte del mundo, la apertura del Pabellón de la Humanidad será una oportunidad única para hacer oír nuestra voz. Nos preocupan los derechos de las mujeres y la libertad de expresión en todo el mundo. El arte es un vehículo importante para abordar estas cuestiones y queremos que seas parte de esto. Los artistas Michal Cole y Ekin Onat están abordando la situación mundial de las mujeres y la crisis política en Turquía en un atrevido doblete artístico.

La objeción de la residencia conjunta de los artistas será una celebración de la mujer en las artes, un recordatorio oportuno de la importancia de valores y solidaridad compartidos y una voz artística única que enfatiza la necesidad de una conciencia global de asuntos políticos y domésticos por igual. El Pabellón de la Humanidad es una respuesta artística al creciente malestar político, presunción y erosión de las fronteras tanto físicas como mentales en la sociedad contemporánea. Es apoyado por la Universidad de las Artes de Londres.”. Nota extraída del Kickstarter.

Sobre la preocupación de Ekin Onat

¿Está asustada por su seguridad? “¡No! ¿A Quién demonios le importa si tengo miedo o no? No soy yo, es el miedo a perder mi país y lo que se convertirá por lo que estoy asustada. ¡Mira! Mira a nuestro alrededor” – ella agita las manos hacia las multitudes que hacen compras en la calle Istiklal en Turquía-” la gente sigue con sus vidas, pero hay tensión bajo la superficie. Es una calma superficial.

Onat se esfuerza por enfatizar el punto crucial de la historia en que Turquía ha llegado (“es una crisis, ha habido una limpieza intelectual”). El país ha estado bajo un estado de emergencia después del intento de golpe de Estado sin piedad, pero, por supuesto, sólo los números hacen el trabajo: más de 130.000 disidentes – funcionarios del estado, maestros, burócratas – han sido despedidos; Más de 95.000 han sido detenidos, con más de 47.000 detenidos; Más de 7.000 académicos y 4.000 jueces y fiscales han sido purgados de sus puestos. Además, 149 medios de comunicación han sido cerrados y 231 periodistas encarcelados. Cuando nos encontramos, Onat está atando cabos sueltos, preparándose para el exilio; Su marido y dos hijos adolescentes ya han dejado el país.

“Todos los policías en Turquía tienen derecho a matar. Ponerse ese uniforme los deshumaniza, no hay empatía. Siempre he luchado por los derechos de las mujeres, pero ahora parece que no hay tiempo para separarse. Ahora estamos luchando por los derechos humanos”, dice.

El domingo, los turcos acuden a las urnas para votar en un referéndum considerado el desarrollo político más significativo desde que el país fue declarado república en 1923. Se proponen dieciocho enmiendas constitucionales para transformar el país de una democracia parlamentaria a un sistema presidencial. “Si es un sí, Erdogan podría estar en el poder hasta 2029. Es chocante, y para las mujeres es peor. Más tarde, en un café del lado asiático de la ciudad, Onat me presenta a sus amigos, compañeros artistas que no se atreven a hablar y activistas comunistas que apenas pueden mantener la calma. “La violación marital, los abortos, el derecho de los hombres a casarse con niñas de 11 años, la violencia doméstica – hemos retrocedido como país”, dice Onat. “Toda la religión es patriarcal”, añade el actor turco Levent Üzümcü, que tiene casi cuatro millones de seguidores en Twitter y se le piden repetidamente selfies donde nos sentamos. “Soy un ateo y, antes, podíamos vivir juntos, lado a lado. ¿Cómo vamos a vivir juntos ahora?”.

La desesperación es la base de la mayoría de sus conversaciones. Los comunistas -y especialmente los hombres- mastican implacablemente la grasa; Los artistas están más resignados. ¿Son conscientes del riesgo que su amiga está tomando y del impacto que su trabajo tendrá? Tunç Tatoglu, un miembro del partido que se reunió con Onat a través de las protestas, se ríe y pregunta qué tan importante es realmente el arte. Su determinación esta intacta.

Onat fue criada por Tülin Onat una madre soltera – artista y profesora universitaria – que a los 74 años, todavía está ocupada en el trabajo, la pintura y la alfarería. “Mi madre luchó, trabajando y en mi crianza – y yo podría ser salvaje”, dice Ekin, sin ningún desacuerdo con su madre, que reorganiza las bandejas de comida al frente de nosotros. ¿Está preocupada por la seguridad de su hija?

Siempre estoy preocupada por ella. Soy su madre. Pero esto está en nuestra sangre; Mi madre hizo el bordado decorativo, era arte doméstico en ese entonces. Son los genes de Ekin para crear. “El hablar todos los días y compartir un sentido contra el mal intencional y un sentido de acero de sí misma. “Mi madre es una artista porque tiene pasión por ella”, explica Onat. “Sin ella, ella moriría. El arte no es mi pasión, es mi misión. El arte es mi arma”.

Objeción por Ekin Onat y Michal Cole está en el Pabellón de la Humanidad, Campiello S Vidal, Venecia, junto a la 57ª Bienal de Venecia, del 11 de mayo al 30 de noviembre de 2017. Los fondos para el proyecto pueden ser donados en Kickstarter.

