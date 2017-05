Andrew Bolton habla de la exposición Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Art of the In-Between

La exposición Rei Kawakubo es una diseñadora japonesa de modas que ama los rompecabezas.

En una entrevista, una vez comparó su trabajo con koans zen, los enigmas insolubles que profesores budistas presentan a sus estudiantes.

Eso ha golpeado la cuerda con Andrew Bolton, el curador a cargo del Costume Institute, que ha estado trabajando con Kawakubo durante más de un año en el Museo Metropolitano de Arte con la exposición “Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between”, Que se abre al público el 4 de mayo.

“Uno no está destinado a descifrar los koans”, explica Bolton. “La idea es que finalmente te das cuenta de lo absurdos que son y te enteras de las limitaciones de nuestro intelecto. Entonces liberamos nuestra mente, y liberando nuestra mente, llegamos a otro punto”. Él hace una pausa. “Es asombroso. Y eso es básicamente lo que el trabajo de Rei es, koans Zen.”

La personalidad de Rei Kawakubo

La verdad incognoscible del genio de la artista no es un tema de la exposición Rei Kawakubo que se pueda describir de una manera fácil. Pero Bolton deja claro que no está tratando de “desmitificar” el trabajo de la diseñadora japonesa recluida.

“La indescifrabilidad es lo que es poderoso al respecto. . . no quieres eliminar esa magia”, dice. “Ella tiene 74 años y ningún otro diseñador es tan desafiante o valiente como Rei. La gente sigue preguntándome, ‘¿Por qué eligió a Rei como la segunda diseñadora favorita de su vida?’ Es como, sólo mira la ropa. Habla por sí misma.

La explosición de Rei Kawakubo

Lo que también está claro: no es una retrospectiva. El espectáculo tiene como objetivo explorar la noción de en medio de la obra de Kawakubo en Comme des Garçons de ropa de alta gama de mujer.

Ropa de hombre y otras marcas bajo la etiqueta CDG no están incluidas.

En su lugar, los visitantes son guiados a través de una edición muy curada de la carrera CDG de Kawakubo dividida en categorías como Then / Now, Model / Multiple y Self / Other.

En el catálogo, Bolton describe dos cambios sísmicos en la obra de Kawakubo que ayudaron a dar forma a la exposición.

La primera fue en 1979, cuando abandonó sus influencias folclóricas japonesas para una nueva moda. La segunda fue en 2014, cuando se comprometió a dejar de hacer ropa.

Las partes central y derecha de la galería son el espacio pre-2014, donde las colecciones se sientan juntas, explorando algunos de los aspectos más digeribles de la obra de Kawakubo: mezcla de ropa masculina y femenina, tradición japonesa con trajes occidentales y siluetas del siglo XIX con construcción modernista.

La exhibición más sorprendente es la colección Body Meets de 1997, que se encuentra en un gran espacio en forma de embudo con un vídeo de los bailarines de Merce Cunningham interpretando la ropa en los pies de los espectadores.

Ciertos espectáculos, como la muy querida colección Curiosity de otoño de 2007, fueron omitidos por la insistencia de Kawakubo.

Muchas colecciones pre-80 también se omite por la solicitud de la diseñadora.

La sección Post-2014 de la diseñadora

La sección de la exposición Rei Kawakubo post-2014 se encuentra completamente lejos de la entrada.

Para seguir los recientes trenes de pensamientos de Kawakubo tienes que entregarte al laberinto. “La primera mitad de la galería es mucho más abierta y de una manera tradicional. Esto es más cerrado”, dice Bolton. “Este es un espacio más íntimo donde se descubren cosas. Todos los temas que ha utilizado a lo largo de su carrera están aquí, simplemente en forma más pura”.

“Esta sección, llamada ropa/no ropa, está llena de arreglos de confrontación. La experiencia es fascinante, no sólo por la ropa en sí, sino por el hecho de que gran parte de ella se presenta con pocas barreras entre los invitados y las prendas de vestir.

“Esta es Rei; Ella fue la que realmente empujó esto. No me importaba que las personas las toquen… ¡Debo preocuparme por eso, nuestro conservador se preocupa por eso!”, Dice Bolton con una sonrisa. “Yo estaba más preocupado por el hecho de que siempre me encanta dar prominencia y jerarquía al arte. Quería que fuera más democrática”.

La exposición Rei Kawakubo se cierra con los vestidos blancos bulbosos de otoño de 2017 y una serie de looks punk del siglo XVIII en vibrante rosa.

La Ropa es la protagonista de la exposición Rei Kawakubo

En verdad, la ropa en la exposición Rei Kawakubo tiene que hacer mucho trabajo pesado en el espacio de exhibición. No sólo están encerrados en cilindros blancos, conos y arcos que competirán por la atención de los espectadores, sino además la exposición no posee textos en la pared.

“A Rei no le gusta que su trabajo sea interpretado o explicado”, dice Bolton. “Es sólo de color blanco, por lo que la gente puede entrar y mirar el trabajo subjetivamente y no leer mi interpretación de la misma. Pueden hacer su propia interpretación, y si quieren, pueden mirar la guía”.

La exposición se ofrece al público como el trabajo de una diseñadora japonesa, que se niega a explicar su trabajo y crear vestidos del tamaño de un Fiat puede parecer un error de un bufón. Pero ahí es donde entra en juego el propio genio de Bolton.

Su carrera en el Met ha sido marcada por abordar ideas complejas a través de la ropa. Tomemos el año pasado “Manus x Machina”, un tema tan denso incluso la prensa realmente no sabía qué hacer cuando se anunció. La exposición terminó siendo una llamada a las armas para la moda como un arte, algo que exaltó el arte a nuevas alturas.

¿Y el trabajo del curador Bolton Demurs?

Cuando se le pregunta por qué elige el desafío de hacer un tema embriagador accesible a las masas que descienden sobre el Met, Bolton Demurs: “Creo que trato de llegar a una idea que podría parecer relevante por el momento. Con Rei, sentí que era el momento. Creo que lo que es con Rei es que nos ha enseñado que el cuerpo no tiene límites y que la moda en sí es ilimitada, ilimitada. Ella no sólo es la más influyente e importante, sino que también es la diseñadora más inspiradora por esa razón. La encuentro valiente, encuentro que su visión es única, y ella siempre ha seguido su propio camino”.

Tal vez el regalo de Bolton como curador es que puede embarcarse en las nobles misiones de educar a los invitados, defender la moda y celebrar las fuerzas creativas detrás de las prendas, mientras exalta la belleza. Crea escenas donde la ropa parece sublime y tiene un significado. Ese es un rasgo que comparte con Kawakubo. “Soy punk en el corazón, también,” él dice, “así que amo esa idea de alguien que siempre se rebela”.

