Entrevista con la artista Lynette Fitzgerald

Cuando vemos el trabajo de la artista Lynette Fitzgeral, podemos darnos cuenta que el arte por la pintura es justo como ella lo describe: le sale “desde el corazón”.

La artista habla de todo aquello que le gusta pintar y dice: “Me gusta pintar la felicidad, la alegría, el amor y la esperanza”, Fitzgerald, de 55 años, dijo en un correo electrónico. “Mis pinturas me dan fuerza.”

Cuando Fitzgerald se retiró del Ejército y las fuerzas armadas en el año 2011, creó una línea camisetas y Trajes bajo la marca Lyn, que es la compañía matriz de la galería de arte de Lyn.

“Empecé con la línea de camisetas y Trajes Lyn, donde he creado diseños y cortes,” dijo. “Empecé entonces a embellecer la ropa con las pinturas. Esto se convirtió en un deseo de pintar cuadros. Una vez que empecé, no he parado. La pintura se ha convertido en una parte de lo que soy”.

Sobre la inspiración de Lyn

Fitzgerald se graduó de la Universidad del Estado N.C. A&T con un grado en la comercialización de la moda y el marketing. También Ella tiene un grado de maestría en la dirección estratégica en la Universidad Amberton en Garland, Texas. Ella tiene dos hijos adultos: Tiffany, quien está sirviendo en el Cuerpo de Paz en Tailandia, y Evan está en la escuela en Miami, Florida.

Fitzgerald valora la cita de la artista Cristen Rodgers: “Todos los artistas estamos pintando nuestras vidas, sobre la tela de la realidad. Mezclamos los colores de nuestro propio camino y aplicamos generosamente emoción. No tengas miedo de que tus pinceladas se muestren, y por encima de todo, asegúreta de que tu arte tiene alma”.

“Estoy viviendo y amando esta cosa llamada arte!”, Dijo Fitzgerald.

Su arte está disponible en The Village Produce & Country Store, 4219 North Liberty St. Ella va a participar en festivales locales esta primavera y verano. Para obtener más información, vaya a www.lynsspecialtees.com; o en Facebook.

Algunos de los artículos de la tienda de Lyn, tomados de Facebook.

Preguntas y respuestas con Lyn

P: ¿Qué recursos te gustan más?

Respuesta: Soy una artista nueva y en un principio comencé con pinturas acrílicas sobre lienzo. También he trabajado con acuarelas, me pareció algo intrigante. Mi próxima aventura será con aceites, y estoy muy emocionada de trabajar con la pintura que tiene textura.

P: ¿Cómo encuentras ese tema que te gusta?

Respuesta: Mi tema está en mi cabeza y el corazón. Cuando cojo un pincel, acabo de empezar a pintar. Es como si mi mente ya tiene la visión, a pesar de que no lo veo hasta que realmente toma forma. Siempre estoy gratamente sorprendida al ver mis productos terminados.

P: ¿Cuál es su mayor reto?

Respuesta: “el tiempo” Al pintar, un artista renuncia a su bien más preciado, me gustaría pintar todo el día y toda la noche. Parece que no puedo tener suficientes lienzos, y que nunca son tan grandes como yo quiero. Parece que siempre acaba el tiempo y los suministros.

P: ¿Qué hace su arte para usted?

Respuesta: El arte me proporciona paz y relajación, así como la alegría y la emoción. También proporciona la libertad. El Arte me llena de muchas maneras. Me inspira y me vigoriza.

P: ¿Qué crees que el observador espera de tu arte?

Respuesta: Me gustaría que ellos sean capaces de ver y sientan el espíritu dentro de las pinturas. El arte tiene vida y energía. Cuando uno mira una pieza, tienes una experiencia y te conectas a ella.

P: ¿Tiene algún consejo para otros artistas?

Respuesta: Mi único consejo es hacer lo que amas y amar lo que haces. El arte es una extensión de uno mismo. Es una forma de compartir lo que eres con el mundo.

Entrevista realizada por Kathy Noroross Watts, para Journal Now.