Chris Henschke: Cuando el arte coquetea con la física

El día de hoy hablaremos de la última pieza del artista Chris Henschke inspirada en la física de partículas que se mezclan con la constancia imprevisibilidad, lo natural y lo sintético.

El artista Chris Henschke ha pasado más de una década explorando la intersección del arte y la física. Sus piezas traen propiedades invisibles y conceptos teóricos a la luz a través de imágenes en silencio, sonido y vídeos.

Su última pieza, llamada “Canción de los fenómenos”, da nueva vida a unas piezas de un equipo retirado, que alguna vez fueron utilizados por un colaborador de Henschke, en la Universidad de Melbourne, Sincrotrón australiano y físico Mark Boland.

Presentación de la obra Canción de los fenómenos.

Cruce de caminos y su Historia

La historia de “Canción de los fenómenos” comienza en la década de 1990. En 1991, Henschke se inscribió en la Universidad de Melbourne para estudiar ciencia, pero en su lugar decidió estudiar diseño de sonido. Boland Entró en la misma universidad para estudiar física.

Las computadoras personales acababan de entrar al mercado. Los diseñadores de sonido y animadores comenzaron la codificación de programas básicos y Henschke se unió a ellos. “Siempre estaba interesado en hacer sonidos y música, interesado en la luz y el arte y la física y la naturaleza y la forma en que todas ellas conviven para crear dispositivos que están entre nosotros y la naturaleza”, dice.

Boland completó su tesis en física en el Laboratorio de Radiación de Australia (que ahora se llama Protección Radiológica Australiana y la Agencia de Seguridad Nuclear).

ÉL estaba haciendo pruebas de un nuevo tipo de detector de electrones en un acelerador lineal o linac. El linac utiliza ondas de radio para guiar electrones a través de una serie de cavidades aceleradas, que imparten más y más energía a las partículas mientras se movían a través de ello.

Ese acelerador lineal especial pasó más de 20 años con la Protección Radiológica Australiana y la Agencia de Seguridad Nuclear, donde los profesionales de física médica lo utilizaban para acelerar los electrones a energías para crear diferentes patrones de calibración para los tratamientos de oncología de radiación.

Una vez que ya no lo necesitaban, el ex asesor de Boland se puso en contacto con él, para preguntarle si le gustaría tener el acelerador o cualquiera de sus partes que todavía funcionan. Dijo que sí, a pesar de que lo que no estaba seguro de lo que haría con él.

Fotografía: Mark Ashkenazy

La mirada de un artista

En 2007 llegó a Henschke, el Sincrotrón de Australia como parte de un programa de artistas en residencia. Boland familiarizado con su obra; había visto la primera pieza de Henschke la exploración física de partículas en las páginas de la revista Symmetry. Allí creció el aprecio de Boland por el arte; dice que sus padres se aseguraron de llevarlo a través de muchas galerías en su juventud.

Cuando Henschke y Boland se reunieron, conversaron durante largas horas sobre la física. “Nos llevamos bien, hemos encontrado eco”, Boland dice, “y hemos estado trabajando juntos desde entonces”.

Como hizo el primer programa de residencia, Henschke ha pasado mucho tiempo en la instalación del sincrotrón de Australia y en el CERN centro de investigación europeo y ha realizado viajes más cortos al centro de investigación nacional alemán DESY.

Su proceso de creación de la obra hace eco del proceso científico y la configuración de un experimento, dice Boland. Henschke piensa a través del papel hizo cada pieza de obra de teatro. Todo está donde está por una razón.

“Es un perfeccionista, no se conforma con ser el segundo mejor”, dice Boland. “Él tiene el mismo nivel de profesionalismo y tenacidad como artista, que un físico. Es como si hubiese una prueba de calidad de cinco sigmas en su trabajo”.

Una vez acelerador, ahora es arte

Boland mencionó al acelerador lineal que tenía Henschke durante una conversación a principios de 2016. “Chris corrió con ella,” dice Boland. “Lo tomó e hizosu instalación”.

Henschke descubrió que la máquina vibra a 220 hercios, la nota musical de A-ya que produce sus ondas resonantes. “En cierto sentido, los aceleradores de partículas son gigantescos, como un sintetizador de alta energía, ya que están creando ondas de alta energía en las frecuencias y amplitudes muy específicas”, dice Henschke.

Henschke exploró diferentes aspectos de la máquina, todavía sin estar seguro de cómo cada parte combinaría como una pieza de arte final. “Tengo que dejar que me hable, tengo que dejar que hable por sí misma”, dice.

Finalmente cayó en la cuenta; el arte puede ser pasado y hacerse eco del acelerador

El acelerador no acelera los electrones. En su lugar Henschke alimenta un suministro constante de electrones y sus socios de antimateria, los positrones. Lo hace mediante la colocación junto a un montón de plátanos, que liberan las partículas que desintegran su potasio. (Frutas mediante descomposición era un guiño a las pinturas de naturaleza muerta holandesa Vanitas, dice Henschke.)

Los observadores no pueden ver los electrones y positrones en la pieza, pero pueden oírlos. Henschke asegura esto mediante la adición de un contador Geiger, que emite un pitido cada vez que detecta una partícula.

Por lo tanto, los visitantes pueden escuchar el acelerador en sí. Henschke adjunta altavoces y se bombea hasta el sonido de zumbido natural de la máquina con un amplificador estéreo. Se utiliza para la bobina de radio AM para amplificar el sonido del campo electromagnético del acelerador.

“Canción de los fenómenos” juega con resonancia, la amplificación y la decadencia, dice Henschke. “Se crea esta tensión entre el zumbido constante del dispositivo frente a la imprevisibilidad de la emisión subatómica”.

La idea de jugar con la analogía entre la resonancia del acelerador lineal y la resonancia del sonido lo describe el director australiano de Sincrotrón Andrew Peele. “Una gran cantidad de comunicación de la ciencia es acerca de cómo encontrar analogías con las que la gente pueda relacionarse, y esto es un gran ejemplo”, dice Peele.

Henschke presentó “Canción de los fenómenos” en el Royal Melbourne Institute of Technology Gallery desde el 17 de noviembre, 2016, hasta 18 de febrero de 2017. Desde entonces, el aparato ha vuelto al Sincrotrón de Australia, donde adorna una gran sala. Los científicos que se encuentran en las inmediaciones pueden tomar un descanso semanal mientras toman café y aprecian el arte.

Henschke está escribiendo su tesis para su doctorado en arte experimental (con Boland como su asesor). En su próximo proyecto, espera abordar el tema de entrelazamiento cuántico.

Autora: Liz Kruesi, traducido por: El Poder de las Ideas.