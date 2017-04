Arte para la conciencia del autismo

Lukas Boucher, es un niño de tan sólo siete años, quien está usando su pasión por la pintura para aumentar la conciencia sobre el autismo. Recientemente vendió una de sus obras de arte en tonalidades azules a Julie St-Pierre, propietaria de Stillwater Speech Therapy.

El mes de abril ha sido designado como el Mes de Concientización del Autismo y en todo Canadá se han realizado diferentes actividades centradas alrededor del color azul para celebrarlo.

Para Lukas Boucher, de siete años de edad, de Hammonds Plains, crear pinturas con el color azul es su contribución a generar conciencia para este trastorno neurológico. Al pequeño Lukas se le ha diagnosticado autismo y la familia está a la espera de recibir el diagnóstico de su hermano menor.

Su madre, Jacquie Potvin-Boucher, es una artista profesional consumada y ella ha introducido a sus muchachos a las alegrías de crear pinturas usando pinturas de calidad y un lienzo.

“Lukas tiene mutismo selectivo y ha sido capaz de expresarse y encontrar su voz a través de su arte”, dice. “Quiere usar sus pinturas como una forma de ayudar a otros niños con autismo a encontrar su pasión”.

Dice que ya ha vendido una de sus obras azules a Stillwater Speech Therapy

“Él pone sus propios precios a sus obras”, dice. “Estaba mirando una de sus piezas y me dijo: ‘Mamá, puedes tenerla por $500 dólares. Al principio iba a decirte $700 y tuve que negociar para que fuesen $500’. Ya ha abierto una cuenta de bancaria y está poniendo los ingresos de sus obras allí, para cosas que necesitará en el futuro”.

Comenzó a pintar cuando tenía dos años. Él y su hermano aman pintar en su patio trasero, que esta rodeado de bosques. En el verano, tienen una tienda donde pueden pintar (para mantener los bichos fuera de las pinturas y el lío de acompañarlos fuera de la casa).

“Sus pinturas son todas abstractas y me han animado a tratar lo abstracto”, dice. “Con el arte, no hay nada correcto o incorrecto.”

Uno de sus primeros clientes fue Julie St-Pierre, propietaria de Stillwater Speech Therapy, quien vio una de sus pinturas azules en la página de Facebook de su mamá. Ella estaba familiarizada con el arte de Potvin-Boucher, ya que había encargado una pieza de arte popular de su propiedad como un regalo para sus hijos hace unos años.

Lukas surrounds himself with some of his paintings. CHARMAINE MILLAIRE.

“Su pintura muestra cómo se expresa y quiero que muestre a otros niños cómo pueden expresarse también”, dice St-Pierre. “La pintura que compré realizada en tonos azules. En nuestra oficina tenemos muchos azules y verdes (colores calmantes), por lo que esta pintura encaja perfectamente y esperamos que genere muchas conversaciones.”

Potvin-Boucher dice que los muchachos estarán realizando su propia venta de arte cuando Kingswood realice su venta comunitaria anual en junio.

“Tenemos un largo carril que llevar a nuestra casa, por lo que vamos a poner las pinturas a lo largo de la calzada para que todos puedan verlas”, dice.

